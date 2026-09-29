Ludwigs SPÖ verliert weiter – Nepp kommt näher ran

Dreier oder mit den Grünen

Das eigentliche Problem für Ludwig liegt aber bei seinen möglichen Partnern. Die Neos, mit denen die SPÖ im Rathaus regiert, rutschen von neun auf sieben Prozent. Gemeinsam kämen Rot und Pink nur noch auf 42 Prozent. Die bisherige Koalition hätte nach diesen Umfragewerten keine Mehrheit mehr.

Selbst mit einem dritten Partner würde es eng: Die ÖVP verliert ebenfalls einen Punkt und liegt wie die Neos bei sieben Prozent. SPÖ, Neos und ÖVP bringen es zusammen auf 49 Prozent – im Juni waren es noch 53. Ob das für eine Mandatsmehrheit reicht, lässt sich aus einer Umfrage nicht sicher berechnen. Die 100 Sitze im Gemeinderat werden nach Wahlkreisen und Reststimmen verteilt. Eine komfortable Mehrheit wäre ein solches Dreierbündnis jedenfalls nicht.