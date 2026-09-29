Wie heimische Pendler entlastet werden könnten

Rund zwölf Cent pro Liter soll die Spritpreisbremse Österreichs Autofahrern ab Donnerstag ersparen. „Eine erste wichtige Maßnahme“, nickt Dr. Peter Rezar. Dem ARBÖ-Präsidenten geht sie aber nicht weit genug, er fordert im Gespräch mit der „Krone“ vor allem für die zwei Millionen Pendler drei weitere Entlastungen.
„Wir brauchen ganz einfach eine zielgerichtete Maßnahme für die Pendler. Die Spritpreisbremse ist ein Tropfen auf dem heißen Stein“, so Rezar, „wenn man bedenkt, dass damit bei einem 50-Liter-Tank rund sechs Euro gespart werden, andererseits seit Februar Diesel um 30 bzw. Benzin um 20 Euro teurer wurden.“ Konkret: Eurosuper kostete an Österreichs Tankstellen am 16. Februar 2026 im Schnitt 1,478 Euro, Diesel 1,518 Euro – sieben Monate später liegen die Preise derzeit um 22 Prozent bzw. 39 Prozent höher.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.