Wie heimische Pendler entlastet werden könnten

„Wir brauchen ganz einfach eine zielgerichtete Maßnahme für die Pendler. Die Spritpreisbremse ist ein Tropfen auf dem heißen Stein“, so Rezar, „wenn man bedenkt, dass damit bei einem 50-Liter-Tank rund sechs Euro gespart werden, andererseits seit Februar Diesel um 30 bzw. Benzin um 20 Euro teurer wurden.“ Konkret: Eurosuper kostete an Österreichs Tankstellen am 16. Februar 2026 im Schnitt 1,478 Euro, Diesel 1,518 Euro – sieben Monate später liegen die Preise derzeit um 22 Prozent bzw. 39 Prozent höher.