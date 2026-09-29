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Wie heimische Pendler entlastet werden könnten

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29.09.2026 12:18
ARBÖ-Präsident Dr. Peter Rezar fordert weitere Entlastungen für die Autofahrer.
ARBÖ-Präsident Dr. Peter Rezar fordert weitere Entlastungen für die Autofahrer.(Bild: Krone KREATIV/APA/Helmut Fohringer, Agentur Zolles/Christian Hofer)
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Von Stefan Burgstaller

Rund zwölf Cent pro Liter soll die Spritpreisbremse Österreichs Autofahrern ab Donnerstag ersparen. „Eine erste wichtige Maßnahme“, nickt Dr. Peter Rezar. Dem ARBÖ-Präsidenten geht sie aber nicht weit genug, er fordert im Gespräch mit der „Krone“ vor allem für die zwei Millionen Pendler drei weitere Entlastungen.

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„Wir brauchen ganz einfach eine zielgerichtete Maßnahme für die Pendler. Die Spritpreisbremse ist ein Tropfen auf dem heißen Stein“, so Rezar, „wenn man bedenkt, dass damit bei einem 50-Liter-Tank rund sechs Euro gespart werden, andererseits seit Februar Diesel um 30 bzw. Benzin um 20 Euro teurer wurden.“ Konkret: Eurosuper kostete an Österreichs Tankstellen am 16. Februar 2026 im Schnitt 1,478 Euro, Diesel 1,518 Euro – sieben Monate später liegen die Preise derzeit um 22 Prozent bzw. 39 Prozent höher.

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