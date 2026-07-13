So senkt der Autobauer Mercedes derzeit die Kosten

Der weltweite Wettbewerb werde immer härter – sowohl in technologischer Hinsicht als auch in Bezug auf Kosten, Geschwindigkeit und Qualität, sagte Mercedes-Chef Ola Källenius. Fabriken wie jene im ungarischen Kecskemet seien ein Wettbewerbsvorteil und ein kraftvoller Beweis, dass höchste Qualität und höchste Kosteneffizienz miteinander einhergehen können. Das Unternehmen hat angekündigt, den Anteil der Produktion in europäischen Niedriglohnländern in den kommenden Jahren von 15 auf 30 Prozent zu verdoppeln. Die Produktionskosten in Ungarn liegen nach früheren Angaben von Finanzchef Harald Wilhelm rund 70 Prozent unter dem deutschen Niveau.