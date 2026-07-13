Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Wettbewerb härter“

So senkt der Autobauer Mercedes derzeit die Kosten

Wirtschaft
13.07.2026 15:29
Der Autobauer Mercedes hat sein Werk in Ungarn (Bild) kräftig ausgebaut.
Der Autobauer Mercedes hat sein Werk in Ungarn (Bild) kräftig ausgebaut.(Bild: AP/Zsolt Szigetvary)
Porträt von krone.at
Von krone.at

VW-Chef Oliver Blume hat kürzlich angekündigt, in Deutschland weniger Fahrzeuge und weniger unterschiedliche Modelle zu produzieren. Stattdessen soll etwa auf günstigere Werke in Osteuropa gesetzt werden. Andere Autobauer wie Mercedes und BMW stellen ihre Fahrzeuge bereits in Ungarn her.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Der weltweite Wettbewerb werde immer härter – sowohl in technologischer Hinsicht als auch in Bezug auf Kosten, Geschwindigkeit und Qualität, sagte Mercedes-Chef Ola Källenius. Fabriken wie jene im ungarischen Kecskemet seien ein Wettbewerbsvorteil und ein kraftvoller Beweis, dass höchste Qualität und höchste Kosteneffizienz miteinander einhergehen können. Das Unternehmen hat angekündigt, den Anteil der Produktion in europäischen Niedriglohnländern in den kommenden Jahren von 15 auf 30 Prozent zu verdoppeln. Die Produktionskosten in Ungarn liegen nach früheren Angaben von Finanzchef Harald Wilhelm rund 70 Prozent unter dem deutschen Niveau.

Der Konzern hat den Standort, an dem seit 2012 Fahrzeuge gefertigt werden, zuletzt kräftig ausgebaut. Bis zu 400.000 Fahrzeuge können dort nun jährlich hergestellt werden. In der Provinzstadt entstanden auch zwei neue Hallen für Karosserie- und Montagelinien sowie ein zweites Presswerk, eine neue Lackiererei sowie eine Batteriemontage. In der älteren Halle produziert Mercedes Verbrenner- und Elektrofahrzeuge, die neue Halle ist auf vollelektrische Modelle ausgelegt.

Mercedes-Chef Ola Källenius
Mercedes-Chef Ola Källenius(Bild: EPA/Olivier Matthys)

Auch Zulieferer siedeln sich an
Mercedes ist mit dieser Entscheidung nicht alleine. Zweieinhalb Autostunden entfernt hat BMW im Herbst ein Werk im ostungarischen Debrecen eröffnet. Dort ist die Fabrik auf Elektroautos ausgelegt. Fast am anderen Ende des Landes, im Westteil, ist der Volkswagen-Konzern bereits mit einem Werk vertreten. Im Vorjahr wurden in Györ ungefähr 200.000 Fahrzeuge angefertigt. Zudem produziert Audi dort Karosseriebauteile, Benzin- und Dieselmotoren sowie E-Antriebe.

„Üblicherweise siedeln sich die Zulieferer, die eine langjährige Historie mit einem Hersteller haben, auch im Ausland an, um dort gleichfalls von den neuen Werken zu profitieren“, sagte der Branchenexperte Frank Schwope von der Fachhochschule des Mittelstands (FHM). In Ungarn haben sich etwa Bosch und die Conti-Abspaltung Aumovio platziert.

Lesen Sie auch:
Volkswagen-Chef Oliver Blume
Keine Schließungen?
Volkswagen-Chef kündigt Abbau von 50.000 Jobs an
13.07.2026
Statt E-Autos in China
Pkw-Hersteller holen Produktion nach Europa zurück
13.07.2026
Proteste nach Sparplan
Beim nächsten deutschen Autogiganten kracht es
03.07.2026

Das sind die Gründe für Ungarn
„Die Produktionsverlagerung ist noch nicht am Ende“, sagte Helena Wisbert, Professorin für Automobilwirtschaft an der Ostfalia Hochschule in Wolfsburg. Gelockt würden die Konzerne unter anderem mit niedrigen Lohnkosten, Förderprogrammen für Hersteller und Zulieferer. Das Land unterstütze beispielsweise bei der Ansiedelung, bei Genehmigungen und dem Aufbau der Infrastruktur. „Die Produktionskosten in Deutschland sind in der Automobilindustrie die höchsten der Welt“, sagte Wisbert.

Derzeit brodelt es gehörig in der deutschen Autobranche. Zehntausende bangen um ihre Jobs, Gehälter werden gekürzt, die 35-Stunden-Woche steht unter Beschuss und auch Werksschließungen werden debattiert. Aktuell werden laut dem Verband der Automobilindustrie (VDA) knapp sieben von zehn Pkw deutscher Hersteller im Ausland produziert. Seit 2022 geht auch die Mehrheit der Investitionen der Konzerne ins Ausland.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Wirtschaft
13.07.2026 15:29
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Volkswagen-Chef Oliver Blume
Keine Schließungen?
Volkswagen-Chef kündigt Abbau von 50.000 Jobs an
Veit Dengler bei Martin Thür
Ex-NEOS-Abgeordneter
„Wilder“ Dengler: „Haben ein schwaches Parlament“
Anstatt des Wanderweges wurde ein viel zu schwerer Klettersteig für den Abstieg gewählt – ein ...
Bergung im Dunkeln
Pärchen erwischte Kletterroute statt Wanderweg
Musiker vs. Zeitung
Betroffene über Wecker-Urteil: „Ein böser Traum“
Viktor Erdesz lud im Jahr 2020 mit einem Foto der Wehrmacht zu einem Event der schlagenden ...
Aussteiger packt aus
Parteiaustritte nach Rechtsruck in FPÖ-Jugend
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Ski Alpin
Mirjam Puchner genießt ihr Leben als Pensionistin
235.943 mal gelesen
Mirjam Puchner genießt das Leben.
Kultur
„Ich werde nie wieder in Mörbisch auftreten!“
173.967 mal gelesen
Alfons Haider (69) steht heuer als schillernde „Zaza“ auf der Seebühne in Mörbisch. 
Ski Alpin
Nach Krankheit: Schweizer Ski-Legende verstorben
134.415 mal gelesen
Roland Collombin ist im Alter von 75 Jahren verstorben.
Innenpolitik
Bei der Paketsteuer droht Milliarden-Rückzahlung
1236 mal kommentiert
Ab Oktober kommt die Paketsteuer.
Innenpolitik
Weit weg von 1: So haben Sie die Koalition benotet
782 mal kommentiert
Musterschüler oder doch Nachzipf? Die „Krone“-Leser haben entschieden!
Wien
Jugendbande attackierte Ehepaar am Heimweg
746 mal kommentiert
Die Filmteichstraße in Favoriten
Mehr Wirtschaft
„Wettbewerb härter“
So senkt der Autobauer Mercedes derzeit die Kosten
Keine Schließungen?
Volkswagen-Chef kündigt Abbau von 50.000 Jobs an
Arbeiterkammer-Analyse
So einfach spart man bis zu 24 Euro pro Einkauf
Wasser immer knapper
Hitzewelle in Italien: Parmesan-Produktion stockt
Statt E-Autos in China
Pkw-Hersteller holen Produktion nach Europa zurück
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf