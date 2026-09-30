Weltmeister packt aus: „Mein Konto ist auf null“

Elf Kinder von sieben Frauen?

So richtig lief es für ihn auch in der Liebe nie. Im vergangenen Jahr ließen sich Carlos und seine Ehepartnerin Mariana Luccon scheiden. Die beiden waren 15 Jahre lang verheiratet. Das Paar hat zwei gemeinsame Kinder. In Vergangenheit hatte Carlos erklärt, er habe elf Kinder von sieben verschiedenen Frauen. Der Brasilianer war bereits dreimal verheiratet, Anfang dieses Jahres hat er seine neue Partnerin Soheila Tahiri geheiratet.