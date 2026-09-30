Weltmeister packt aus: „Mein Konto ist auf null“

Roberto Carlos, Weltmeister von 2002, war einer der berühmtesten Fußballer seiner Generation, spielte elf Jahre für Real Madrid und verdiente während seiner Karriere Millionen. Doch von seinem Vermögen ist nach eigenen Angaben kaum noch etwas übrig. „Mein Konto ist auf null“, sagt die brasilianische Fußball-Legende.
Beim Portugal Football Summit, einer internationalen Fachkonferenz des portugiesischen Fußballverbands, sprach der 53-Jährige am vergangenen Wochenende offen über seine finanziellen Probleme. Für den Verlust seines Vermögens macht Carlos seinen ehemaligen Berater und familiäre Probleme verantwortlich. „Ich hatte Probleme mit Leuten, die mein Konto leer geräumt haben. Wegen dieser Probleme habe ich 99 Prozent von allem verloren, was ich im Fußball verdient hatte.“
Nachsatz: „Ich habe Fehler gemacht. Deshalb rate ich jungen Spielern: Macht nicht die gleichen!“
Die Probleme seien unerwartet gekommen. „Ich hatte ein ernstes Problem mit meinem ehemaligen Berater. Ich hatte ein sehr schwerwiegendes familiäres Problem. An einem Donnerstag ging ich um Mitternacht ins Bett, und am Freitag erhielt ich einen Stapel Papiere, von deren Existenz ich nicht einmal wusste. Da habe ich meine gesamte Vergangenheit verloren.“
Carlos erklärte: „Es geht darum, sich als Spieler eine Geschichte aufzubauen und sein Image zu nutzen. Als ich mich entschied, den Fußball zu verlassen, hatte ich bereits meine Lizenz als Sportdirektor und arbeitete mit vielen Marken zusammen.“
Elf Kinder von sieben Frauen?
So richtig lief es für ihn auch in der Liebe nie. Im vergangenen Jahr ließen sich Carlos und seine Ehepartnerin Mariana Luccon scheiden. Die beiden waren 15 Jahre lang verheiratet. Das Paar hat zwei gemeinsame Kinder. In Vergangenheit hatte Carlos erklärt, er habe elf Kinder von sieben verschiedenen Frauen. Der Brasilianer war bereits dreimal verheiratet, Anfang dieses Jahres hat er seine neue Partnerin Soheila Tahiri geheiratet.
155 Millionen Euro verdient
Nach Angaben der englischen Zeitung „The Sun“ soll Roberto Carlos während seiner Fußball-Karriere rund 155 Millionen Euro verdient haben. Von 1996 bis 2007 lief er für Real Madrid auf. Laut der Fußballdatenbank transfermarkt.de absolvierte er für die „Königlichen“ 527 Spiele, erzielte 69 Tore und bereitete weitere 117 Treffer vor. Gemeinsam mit Zinédine Zidane, Luís Figo, Ronaldo und David Beckham gehörte Roberto Carlos zu jenem Starensemble, das als „Los Galacticos“ – die Galaktischen – weltberühmt wurde.
Im brasilianischen Nationalteam schrieb der schussgewaltige Linksverteidiger ebenfalls Geschichte. 2002 krönte sich Roberto Carlos bei der Weltmeisterschaft in Südkorea und Japan zum Weltmeister. Mit 125 Länderspielen liegt er in der ewigen Rangliste Brasiliens hinter Cafu (142), Neymar (128) und Dani Alves (126). Unvergessen bleiben zudem seine enorme Schusskraft und seine spektakulären Freistoßtore aus großer Distanz.
Legendäres Freistoßtor
Besonders sein Freistoßtor von 1997 gegen Frankreich, bei dem der Ball einen spektakulären Bogen um die Mauer schlug, ging um die Welt.
Kein Einzelfall
Roberto Carlos ist kein Einzelfall. Auch andere Fußball-Ikonen haben ihr Vermögen verspielt. Paul Gascoigne, einst Englands Superstar, verlor Millionen durch Alkohol und schlechte Geschäfte. Der ehemalige Nationaltorhüter David James musste 2014 trotz eines Karriere-Einkommens von 20 Millionen Pfund Insolvenz anmelden. Manchester-United-Held Wes Brown und sogar Weltmeister Andreas Brehme kämpften mit Schulden. Der einstige Ballon-d’Or-Gewinner Ronaldinho stand zeitweise mit nur wenigen Pfund auf dem Konto da. Schlechte Berater, Scheidungen, Süchte und Fehlinvestitionen – der Absturz vom Millionen-Star zum Pleitier droht vielen Profis.
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