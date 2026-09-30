Keine Aufholjagd! St. Pölten und Sturm sind out

Laut ihrem Trainer sei es vor allem daran gelegen, dass man kein Tor erzielt habe. „Wir waren schon im ersten Match nahe dran und hatten auch heute einige Chancen. Wir müssen aber akzeptieren, dass Malmö besser und vor allem schneller war. Daraus haben sie Kapital geschlagen“, meinte Fassotte. Die Europacup-Saison ist für den Bundesliga-Tabellenführer damit früher als erhofft zu Ende. „Wir sind traurig und enttäuscht über das Ausscheiden, haben aber gewusst, dass es gegen Malmö sehr schwierig wird“, analysierte der Belgier. 0:5 über zwei Partien sei aber viel zu hoch. In der Meisterschaft geht es am Sonntag (14. Uhr) zu Hause gegen Sturm weiter. „Da müssen wir wieder bereit sein.“