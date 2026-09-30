Wieder „Edelmetall“ im Hause Rettenegger

Beim Pongauer, der zuletzt auch im Sommer-Grand Prix mit drei Podestplätzen eine gute Figur abgab, reißt die Erfolgssträhne also nicht ab. Und Zeit für mögliche Planungen, bis die Hochzeitsglocken läuten, bleibt genug. Zumal die Wintersaison erst Ende November in Finnland losgeht.