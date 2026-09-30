Wieder „Edelmetall“ im Hause Rettenegger

Wohin er auch geht, die Erfolge sind ein stetiger Begleiter. Nach Olympia-Bronze im Winter ließ Kombinierer Stefan Rettenegger auch im Sommer nicht locker. Das jüngste Edelmetall im Hause ging aber an seine Partnerin Lena-Maria.
Wie das Paar am Mittwoch auf sozialen Medien mitteilte, haben sich Stefan Rettenegger und die einstige Nachwuchs-Skifahrerin verlobt. Dazu zeigte sich das Paar auf mehreren Bildern in inniger Pose mit Ring an ihrem Finger.
Beim Pongauer, der zuletzt auch im Sommer-Grand Prix mit drei Podestplätzen eine gute Figur abgab, reißt die Erfolgssträhne also nicht ab. Und Zeit für mögliche Planungen, bis die Hochzeitsglocken läuten, bleibt genug. Zumal die Wintersaison erst Ende November in Finnland losgeht.
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