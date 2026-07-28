Mercedes steigerte Gewinn um 13,5 Prozent

„Mehr neue Modelle“

In der zweiten Jahreshälfte konzentriere man sich jetzt darauf, „mehr neue Modelle zu unseren Kundinnen und Kunden zu bringen und unsere Kostenposition sowie Produktivität weiter zu verbessern“, sagte Mercedes-Chef Ola Källenius. Im zweiten Quartal hat ein deutliches Minus in China erneut für einen Absatzrückgang gesorgt. Der Konzern verkaufte rund 512.000 Pkw und Vans, was ein Rückgang von sechs Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal ist. Bei den Autos ging der Absatz in China gar um 30 Prozent zurück.