Winterreifentest: Fast die Hälfte durchgefallen!

Bei Nässe werden die Unterschiede dramatisch

Die wichtigste Trennlinie verläuft auf nasser Fahrbahn. Mehrere Reifen kassieren gerade wegen ihrer schwachen Nassperformance ein „nicht genügend“. Wie groß die Unterschiede sein können, zeigt der Bremsversuch besonders eindrucksvoll: Während die besten Reifen bereits stehen, sind die schlechtesten im selben Moment noch mit fast 50 km/h Restgeschwindigkeit unterwegs.