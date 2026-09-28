Das sind die Top-Marken im Verkehrssünderregister

Damit ist die Untersuchung groß genug, um interessante Muster zu zeigen, aber nicht automatisch repräsentativ für sämtliche Autofahrer in Deutschland. Und schon gar nicht im Rest Europas oder gar der Welt. Außerdem sagt sie nichts darüber aus, weshalb jemand seine Punkte erhalten hat. Ein Punkt wegen eines Geschwindigkeitsverstoßes unterscheidet sich nicht von einem Eintrag wegen eines anderen Verkehrsdelikts.