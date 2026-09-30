13 Prozent vertrauen eher auf KI als auf Hausarzt

Vor allem Fachärztemangel auf Kasse regt auf

Ein Grund könnte sein, dass immer weniger Österreicher zufrieden sind mit unserem Gesundheitssystem – nämlich nur noch 47 Prozent. 2022 lag jener Wert noch bei 56 Prozent. 55 Prozent sagen, es gebe nicht mehr genug Allgemeinmediziner auf Kasse, 71 Prozent sehen einen eklatanten Facharztmangel. Weitere Gründe für die Unzufriedenheit: lange Wartezeiten auf Termine. Ein Drittel gab an, im Schnitt länger als zwei Monate auf einen Facharzttermin zu warten.