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Ägypten: Komplettes Redaktionsteam verhaftet

Ausland
30.09.2026 21:26
Die Journalisten Mohamed Ashraf Abu Emeira, Abdallah Qadry, Islam Barakat, Omar Helal, Mohamed ...
Die Journalisten Mohamed Ashraf Abu Emeira, Abdallah Qadry, Islam Barakat, Omar Helal, Mohamed Mahmoud und Mohamed Adel betrieben zusammen ein Investigativ-Portal. Nun wurden sie verhaftet.(Bild: The Tahrir Institute for Middle East Policy)
Porträt von krone.at
Von krone.at

In Ägypten sind sechs Journalisten der Faktencheck-Plattform Matsadaash festgenommen worden. Damit werde nun das gesamte Redaktionsteam festgehalten, teilte das Medium am Mittwoch auf seiner Facebook-Seite mit. Bisher lägen keine Angaben über den Ort der Haft oder deren Gründe vor, hieß es. 

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Die Ägyptische Initiative für Menschenrechte (EIPR) bestätigte die Festnahmen und verurteilte die Repressionen gegen die Medienschaffenden. Ihren Angaben zufolge wurden vier der Journalisten in ihren Wohnungen festgenommen, während zwei weitere auf einer Straße in der Hauptstadt Kairo aufgegriffen wurden.

Die Plattform Matsadaash ist seit 2018 auf die Überprüfung von Informationen spezialisiert. Immer wieder stellt sie auch Aussagen von Behörden und Regierungsorganisationen infrage. Zu den jüngsten Veröffentlichungen zählt etwa ein Faktencheck zu Aussagen des ägyptischen Außenministers Badr Abdelatty zur Zahl der Geflüchteten im Land.

Den ägyptischen Behörden werden regelmäßig Menschenrechtsverletzungen und Einschränkungen der Meinungsfreiheit vorgeworfen. Nach Angaben des EIPR beträgt die Gesamtzahl der in Ägypten aufgrund ihrer beruflichen Tätigkeit inhaftierten Journalistinnen und Journalisten mittlerweile 26.

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