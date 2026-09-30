Ägypten: Komplettes Redaktionsteam verhaftet

In Ägypten sind sechs Journalisten der Faktencheck-Plattform Matsadaash festgenommen worden. Damit werde nun das gesamte Redaktionsteam festgehalten, teilte das Medium am Mittwoch auf seiner Facebook-Seite mit. Bisher lägen keine Angaben über den Ort der Haft oder deren Gründe vor, hieß es.