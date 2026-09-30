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Am Moped der Schwester

13-jährige Steirerin stirbt bei Kollision mit Lkw

Steiermark
30.09.2026 21:16
Für eine 13-Jährige kam am Mittwoch jede Hilfe zu spät.
Für eine 13-Jährige kam am Mittwoch jede Hilfe zu spät.(Bild: Christian Jauschowetz)
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

Schwerer Unfall in der Südoststeiermark: Ein Lkw-Lenker dürfte am Mittwochnachmittag beim Abbiegen ein Moped übersehen haben, es kam zu einer Kollision. Dabei wurde ein Mädchen – die 13-Jährige befand sich am Sozius ihrer Schwester – unter den Lkw geschleudert. Sie erlitt tödliche Verletzungen.

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Gegen 15.40 Uhr kam es auf der Europastraße in Feldbach (Bezirk Südoststeiermark) zu dem tragischen Unfall. Eine 15-Jährige fuhr mit ihrem Moped in Richtung Mühldorf, am Sozius ihre 13-jährige Schwester. Zur gleichen Zeit war ein 61-Jähriger, ebenfalls aus dem Bezirk Südoststeiermark, mit seinem Lkw in Richtung Feldbach unterwegs und wollte dabei links in die Flurgasse abbiegen.

Moped übersehen
Vor den beiden Mädchen fuhr ein Pkw. Der Lkw-Fahrer sah diesen und hielt an, da er Nachrang hatte. Nachdem der Pkw vorbeigefahren war, bog der 61-Jährige mit seinem Laster jedoch nach links ab. Die beiden Mädchen am Moped dürfte er übersehen haben. In der Folge kam es zu einem Zusammenstoß mit dem Moped, woraufhin die Schwestern stürzten.

Mädchen wurde unter Lkw geschleudert
Die 13-Jährige wurde dabei unter den Lkw geschleudert. Trotz rascher Hilfe und des Einsatzes der Rettungskräfte, des Notarztes, First Responder und der Besatzung des Rettungshubschraubers konnte sie nicht mehr gerettet werden. Das Mädchen verstarb noch an der Unfallstelle.

Im Einsatz standen auch das Kriseninterventionsteam sowie die Feuerwehr Mühldorf. Die 15-Jährige wurde leicht verletzt in das LKH Feldbach eingeliefert, der Lkw-Lenker blieb unverletzt.

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