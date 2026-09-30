13-jährige Steirerin stirbt bei Kollision mit Lkw

Moped übersehen

Vor den beiden Mädchen fuhr ein Pkw. Der Lkw-Fahrer sah diesen und hielt an, da er Nachrang hatte. Nachdem der Pkw vorbeigefahren war, bog der 61-Jährige mit seinem Laster jedoch nach links ab. Die beiden Mädchen am Moped dürfte er übersehen haben. In der Folge kam es zu einem Zusammenstoß mit dem Moped, woraufhin die Schwestern stürzten.