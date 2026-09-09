VW ID. Polo: Mit Vollstrom zurück in die Zukunft

Fahrzit

Der VW ID. Polo ist kein Technik-Flaggschiff, schließlich hat er kein 800-Volt-System. Und er ist es doch, denn mit seinem neuen, effizienten Antrieb und dem Top-Batteriemanagement holt er beachtliche Reichweite aus einem recht kleinen Akku, außerdem holt er Oberklasse-Features (darunter Massagesitze) in die Kleinwagenklasse. Das Besondere ist aber gar nicht auf der technischen Seite zu finden (obwohl es da genug gibt), sondern in den Details, die den täglichen Umgang mit dem Auto angenehm machen und zeigen, dass sich VW auf einem guten Weg befindet – auch wenn der für Zigtausende Mitarbeiter weniger erfreulich ist als für die Kunden.