Meister strauchelt: „Es fehlt uns die Leichtigkeit

In Graz, wo die Erwartungen nach dem ersten Meistertitel der Geschichte nach oben geschraubt wurden, ist deshalb aber noch kein Krisenmodus angesagt. Anzumerken: Zwar fehlten diesmal nicht wie zuletzt elf (!) Akteure – aber mit Lagace, Brunner, Roy, Moosbrugger und Harnisch dennoch fünf Kaderstützen.

Im Tor haben die 99ers ja zuletzt nachgerüstet, mit Henri Kiviaho (der gestern bereits auf der Bank saß) einen arrivierten Goalie als Unterstützung für Nico Wieser geholt. Ein weiterer Verteidiger wird gesucht. Sportchef Philipp Pinter war unter der Woche etwa auf Scoutingtour in Nitra.