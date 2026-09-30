Meister strauchelt: „Es fehlt uns die Leichtigkeit

Lange Gesichter bei Eishockey-Meister Graz! Die 99ers verloren das Heimspiel gegen Pustertal mit 1:4. Der Ausgleichstreffer von Nick Swaney reichte nicht. Gute News gibt es nur am Rande: Zwei Verletzte stehen kurz vor dem Comeback.
„Das gibt’s doch gar nicht“, hallte es um 20:38 Uhr aus den Stadionlautsprechern, erste Fans verließen zu diesem Zeitpunkt bereits die Eishalle. In der Neuauflage der Finalserie gegen Pustertal wollte bei den Grazern nach einem soliden ersten Drittel anschließend nicht mehr allzu viel aufgehen. Die bittere Folge: die zweite Niederlage in Folge.
Die Südtiroler, die sich über den Sommer kaum verändert hatten, den Stamm halten konnten, wirkten eingespielter, sattelfester, dominanter – und siegten am Ende vor 2112 Besuchern nicht unverdient mit 4:1. „Die Einsatzbereitschaft kann uns niemand absprechen“, meinte Assistent-Captain Manuel Ganahl. „Aber es fehlt nach dem Umbruch im Sommer noch die Homogenität und Leichtigkeit von letzter Saison.“
In Graz, wo die Erwartungen nach dem ersten Meistertitel der Geschichte nach oben geschraubt wurden, ist deshalb aber noch kein Krisenmodus angesagt. Anzumerken: Zwar fehlten diesmal nicht wie zuletzt elf (!) Akteure – aber mit Lagace, Brunner, Roy, Moosbrugger und Harnisch dennoch fünf Kaderstützen.
Im Tor haben die 99ers ja zuletzt nachgerüstet, mit Henri Kiviaho (der gestern bereits auf der Bank saß) einen arrivierten Goalie als Unterstützung für Nico Wieser geholt. Ein weiterer Verteidiger wird gesucht. Sportchef Philipp Pinter war unter der Woche etwa auf Scoutingtour in Nitra.
Verletzte kommen retour
Rund ums Spiel gab es trotz Niederlage positive News: Brunner soll noch dieser Tage mit Schläger aufs Eis gehen, könnte kommende Woche Comeback feiern. Und auch Roy (der ebenfalls wieder im Training steht) dürfte in den nächsten Tagen zurückkehren. Mit vollerem Aufgebot sind dann auch die 99ers wohl wieder eine Klasse stärker als zuletzt.
Mittwoch: Moser Medical Graz99ers – Pustertal 1:4 (0:0, 0:1, 1:3). Torfolge: 0:1 (32.) Lobis, 1:1 (42.) Swaney, 1:2 (52,) und 1:3 (55.) Lipon, 1:4 (57.) Fontaine.
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