Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Wird ungemütlich“

FPÖ startet Volksbegehren gegen ORF-Gebühr

Innenpolitik
30.09.2026 11:34
Schusch-Gubik und Hafenecker präsentierten am Mittwoch das FPÖ-Volksbegehren gegen den ORF.
Schusch-Gubik und Hafenecker präsentierten am Mittwoch das FPÖ-Volksbegehren gegen den ORF.(Bild: FPÖ)
Porträt von Jennifer Kapellari
Von Jennifer Kapellari

Die Freiheitlichen machen gegen den Küniglberg mobil. Ab sofort sammeln sie Unterstützungserklärungen für ihr ORF-Volksbegehren. In den nächsten vier bis fünf Monaten sollen genug Unterschriften zusammenkommen.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Am Küniglberg soll es ungemütlich werden. Zumindest, wenn es nach der FPÖ geht. Die Freiheitlichen starten ihr Volksbegehren gegen die ORF-Haushaltsabgabe. Schon zum Auftakt wird heftig ausgeteilt: Als „Privilegienstadl“, „Propagandainstrument der Verliererkoalition“, bezeichnet Mediensprecher Christian Hafenecker den ORF. Kleine Korrekturen reichen ihm nicht mehr. Er verlangt eine Totalreform.

Die blaue Wunschliste: „Keine Haushaltsabgabe, ein schlanker Sender aus dem Bundesbudget und ein ORF, der informiert, statt zu belehren“. Im Programm sollen Information, Sport, Bildung, Kultur und Regionales im Mittelpunkt stehen. Das Ende der Gebühr sei das Signal für einen Neuanfang, so Hafenecker.

430.000 Euro für den neuen ORF-Chef?
Besonders ins Visier nimmt er die Gagen am Küniglberg. Mehr als 60 Mitarbeiter würden über 170.000 Euro im Jahr bekommen. Pius Strobl führt er mit einem Jahreseinkommen von 469.000 Euro an. Und auch für den neuen Generaldirektor Clemens Pig hat Hafenecker eine Zahl parat: 430.000 Euro soll dieser jährlich verdienen. Mehr als der Bundespräsident, kritisiert der Freiheitliche. Er beruft sich auf Quellen im ORF-Vergütungsausschuss. Bestätigt ist die von ihm genannte Summe damit noch nicht. Woher das Geld für einen budgetfinanzierten ORF kommen soll? Von Einsparungen bei den Migrationsausgaben, meint Hafenecker. Wie sich das konkret ausgehen soll, bleibt offen.

Lesen Sie auch:
Christian Hafenecker und Peter Westenthaler gehen nun rechtlich gegen Clemens Pig vor.
EuGH muss entscheiden
Klage gegen neuen Chef: FPÖ will ORF-Wahl kippen
18.08.2026
Kickl schießt scharf
FPÖ-Chef droht dem ORF mit Volksbegehren
05.09.2026
„Nicht stehen lassen“
Kickls „Lieblingssender“: FPÖ klagt den ORF
09.09.2026

„Wir fangen jetzt erst so richtig an“
FPÖ-Abgeordnete Lisa Schuch-Gubik kündigt unterdessen eine große Kampagne an. „Von allein wird sich am Küniglberg sicher nichts ändern.“ Man werde genau hinschauen und Vorgänge öffentlich machen. „Für ORF-Bonzen wird es ab jetzt unangenehm.“

Unterschreiben kann man laut Schuch-Gubik auf jedem Gemeindeamt oder Magistrat, unabhängig vom Hauptwohnsitz. Personalausweis mitnehmen. Online geht es mit ID Austria. Vier bis fünf Monate wollen die Freiheitlichen zunächst Unterstützungserklärungen sammeln. Die Eintragungswoche soll vor dem kommenden Sommer stattfinden. Auf eine konkrete Stimmenzahl will sich Hafenecker nicht festlegen. Es sollen „so viele Stimmen wie möglich“ werden.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Innenpolitik
30.09.2026 11:34
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Mitte August hat sich in München fast ein Unfall ereignet, nachdem eine Boeing über die ...
Bericht erschienen
Das steckt hinter dem Flugzeug-Vorfall in München
Papst Leo XIV. hat Frankreich dazu aufgerufen, nukleare Waffen zu verbieten.
Gegen „Kriegsgedöns“
Papst ruft Frankreich zu atomarer Abrüstung auf
Israels Armee hat am Freitag ein Tunnelsystem der Hamas im Süden des Gaza-Streifens zerstört. 
Zwei Kilometer lang
Israel jagt in Gaza Hamas-Tunnel in die Luft
Eine Bürgerinitiative fordert strengere Regeln für die Lieferdrohnen von Amazon.
„Wie ein Bienenstock“
Texaner wehren sich gegen Amazons Lieferdrohnen
Nicht nur Reichensport
Hier können Kinder gratis Reitsportluft schnuppern
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Zeitumstellung so früh wie schon lange nicht mehr
130.868 mal gelesen
In der Nacht vom 24. auf den 25. Oktober endet die Sommerzeit, die Uhren werden um drei Uhr auf ...
Niederösterreich
E-Scooter-Fahrer reißt Stahltor aus Verankerung!
83.023 mal gelesen
Der Bursche rammte das Tor mit höllischer Geschwindigkeit, es wurde aus der Verankerung ...
Innenpolitik
Nach „Krone“-Interview: SPÖ völlig in Schockstarre
79.990 mal gelesen
Bekommt Andreas Babler Konkurrenz? Der Vizekanzler will es wohl noch nicht ganz wahrhaben.
Innenpolitik
So macht sich Kickl über SPÖ und Zeiler lustig
995 mal kommentiert
FPÖ-Chef Herbert Kickl quittiert die aktuelle Obmanndiskussion innerhalb der SPÖ mit Spott und ...
Wien
Hier geboren, aber Deutsch ist Fremdsprache
914 mal kommentiert
Sie sind keine Zuwanderer und scheitern dennoch an der Sprache: Eine aktuelle Auswertung über ...
Wien
Ludwigs SPÖ verliert weiter – FPÖ kommt näher ran
893 mal kommentiert
Bürgermeister Michael Ludwig zieht noch Wähler an, aber der Vorsprung der SPÖ schmilzt dahin.
Mehr Innenpolitik
Gericht entschied:
Trump darf Migranten in Drittländer abschieben
„Wird ungemütlich“
FPÖ startet Volksbegehren gegen ORF-Gebühr
EU-Beschluss umgesetzt
Kein Schutzstatus mehr für wehrpflichtige Ukrainer
Showdown am Sonntag
Machtkampf um geplanten Ländergipfel in der SPÖ
Soldaten verletzt
Nordkorea droht Südkorea nach Minenexplosion
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf