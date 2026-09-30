FPÖ startet Volksbegehren gegen ORF-Gebühr

430.000 Euro für den neuen ORF-Chef?

Besonders ins Visier nimmt er die Gagen am Küniglberg. Mehr als 60 Mitarbeiter würden über 170.000 Euro im Jahr bekommen. Pius Strobl führt er mit einem Jahreseinkommen von 469.000 Euro an. Und auch für den neuen Generaldirektor Clemens Pig hat Hafenecker eine Zahl parat: 430.000 Euro soll dieser jährlich verdienen. Mehr als der Bundespräsident, kritisiert der Freiheitliche. Er beruft sich auf Quellen im ORF-Vergütungsausschuss. Bestätigt ist die von ihm genannte Summe damit noch nicht. Woher das Geld für einen budgetfinanzierten ORF kommen soll? Von Einsparungen bei den Migrationsausgaben, meint Hafenecker. Wie sich das konkret ausgehen soll, bleibt offen.