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Zeitumstellung so früh wie schon lange nicht mehr

Österreich
28.09.2026 14:00
In der Nacht vom 24. auf den 25. Oktober endet die Sommerzeit, die Uhren werden um drei Uhr auf ...
In der Nacht vom 24. auf den 25. Oktober endet die Sommerzeit, die Uhren werden um drei Uhr auf zwei Uhr zurückgestellt.(Bild: APA/BARBARA GINDL)
Porträt von Nicole Weinzinger
Von Nicole Weinzinger

Die Zeitumstellung wird heuer so früh wie schon lange nicht mehr stattfinden – und zwar exakt in der Nacht vom 24. auf den 25. Oktober. Für uns bedeutet das eine Stunde mehr Schlaf.

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Die Zeitumstellung ist genau geregelt: Die Umstellung auf die Sommerzeit erfolgt am letzten Sonntag im März, die auf die Winterzeit am letzten Sonntag im Oktober. Bei jeder Umstellung auf die Winterzeit werden die Uhren um drei Uhr auf zwei Uhr vorgestellt. Das erfolgt meist am letzten Oktober-Wochenende, fällt je nach Kalenderjahr aber auf einen Tag zwischen dem 25. und 31. Oktober.

So früh wie im heurigen Jahr, war es zuletzt im Jahr 2020 der Fall. Seit 2010 außerdem auch noch im Jahr 2015. Während wir heuer den frühestmöglichen Termin zur Umstellung haben, wird es im nächsten Jahr der spätestmögliche werden.

Abschaffung beschlossen, aber...
Wie es mit der – an und für sich beschlossenen – Abschaffung der Zeitumstellung in der EU weitergeht, ist übrigens nach wie vor unklar. Der Ball liegt noch immer beim EU-Ministerrat.

Das Europaparlament hatte im März 2019 mit großer Mehrheit für die Abschaffung der Sommerzeit per 2021 gestimmt – oder ein Jahr später, wenn es Schwierigkeiten für den Binnenmarkt geben sollte. Dem müssten die Mitgliedsstaaten jedoch mehrheitlich noch zustimmen, damit dies Realität werden kann. Seither herrscht aber Stillstand.

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