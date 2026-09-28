Zeitumstellung so früh wie schon lange nicht mehr

Die Zeitumstellung ist genau geregelt: Die Umstellung auf die Sommerzeit erfolgt am letzten Sonntag im März, die auf die Winterzeit am letzten Sonntag im Oktober. Bei jeder Umstellung auf die Winterzeit werden die Uhren um drei Uhr auf zwei Uhr vorgestellt. Das erfolgt meist am letzten Oktober-Wochenende, fällt je nach Kalenderjahr aber auf einen Tag zwischen dem 25. und 31. Oktober.