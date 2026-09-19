EU-Regelflut für Dacia-Chefin größter Bremsklotz

Dacia ist in Österreich und in Europa ganz vorne bei den Neuzulassungen durch Privatkunden, doch der Druck aus China ist spürbar und an Zahlen sichtbar. Vorstandschefin Katrin Adt sieht ihre Marke gegen Fernost trotzdem gut aufgestellt, wäre da nicht Europas Regel-Flut – wie sie im Gespräch mit der „Krone“ beklagt.