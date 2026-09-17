Honda und Nissan bauen nun doch gemeinsam Autos

Und genau hier liegt ein Risiko: 2029 ist in der Softwarewelt ziemlich weit weg. Mercedes hat sein MB.OS bereits in Serie gebracht, Volkswagen entwickelt gemeinsam mit Rivian eine neue Architektur und chinesische Hersteller werden in den kommenden drei Jahren kaum langsamer werden. Honda und Nissan müssen also nicht nur gemeinsam entwickeln. Sie müssen gemeinsam schneller werden.