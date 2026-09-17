„TWM“-Lisa zieht ins Forsthaus: „Hab‘ immer Lust“

Ob Lisa und Geri die ATV-Alm aufmischen werden? Fad wird es mit ihnen sicherlich nicht. Doch die Konkurrenz ist hart: Neben der „TWM“-Mama sind auch die Reality-Queens Beverly & Elsa, das „Gemeindebau“-Duo Susi & Norbert, Society-Größe Simone Lugner & Zirkusdirektor Alexander sowie die Drag-Queens Philisha Conditioner & Shira dabei. Außerdem ziehen die Party-Boys Phillip & Rafael, das Dreamteam Julia & Ebru und die Turteltauben Peter & Alisa ins Forsthaus.