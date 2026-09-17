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„TWM“-Lisa zieht ins Forsthaus: „Hab‘ immer Lust“

Adabei Österreich
17.09.2026 08:50
„Teenager werden Mütter“-Star Lisa zieht mit ihrem Freund Geri ins „Forsthaus Rampensau“.
„Teenager werden Mütter“-Star Lisa zieht mit ihrem Freund Geri ins „Forsthaus Rampensau“.(Bild: ATV/Bernhard Eder)
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Von krone.at

Schon lange träumt Jungmama Lisa, bekannt aus „Teenager werden Mütter“, von ihrem großen Auftritt im „Forsthaus Rampensau“. Nun ist es für die selbst ernannte „ATV-Ikone“ und ihren aktuellen Freund Geri so weit.

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Seit mehr als fünf Jahren begleitet das ATV-Publikum Lisa durch ihr Leben bei „Teenager werden Mütter“. Welchen TV-Traum sie sich die zweifache Mutter als Nächstes erfüllen will, hielt sie auch dort nicht geheim. In der letzten Staffel verkündete sie: „Ich will endlich ins Forsthaus!“

„ATV-Ikone“ erfüllt sich großen Wunsch
Jetzt wird dieser Wunsch Realität. Gemeinsam mit ihrem aktuellen Freund Geri zieht die 28-Jährige in die fünfte Staffel von „Forsthaus Rampensau“ ein.„Als ATV-Ikone gehöre ich schon längst ins Forsthaus. Jetzt habe ich endlich einen Partner, mit dem das möglich ist“, erklärt Lisa voller Vorfreude.

Auch der 27-jährige Geri freut sich auf das Abenteuer, auch wenn er neben dem Sieg auch etwas anderes im Fokus zu haben scheint: „Im Forsthaus will ich meine Karriere als Rapper Caprisohnn pushen, damit mehr Leute meine Songs hören.“

„Hab‘ nicht nur Lust aufs Forsthaus ...“
Für Hingucker sorgt Lisa bereits schon vor dem Einzug: Bekanntlich verdient Lisa ihr Geld auf einer Online-Plattform für Erwachsene, wobei sie von Geri unterstützt wird. Ob das auch im Haus für Gesprächsstoff sorgen wird? Lisa kündigt jedenfalls schnell an: „Ich hab‘ nicht nur Lust aufs Forsthaus, ich hab‘ immer Lust.“

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Ob Lisa und Geri die ATV-Alm aufmischen werden? Fad wird es mit ihnen sicherlich nicht. Doch die Konkurrenz ist hart: Neben der „TWM“-Mama sind auch die Reality-Queens Beverly & Elsa, das „Gemeindebau“-Duo Susi & Norbert, Society-Größe Simone Lugner & Zirkusdirektor Alexander sowie die Drag-Queens Philisha Conditioner & Shira dabei. Außerdem ziehen die Party-Boys Phillip & Rafael, das Dreamteam Julia & Ebru und die Turteltauben Peter & Alisa ins Forsthaus.

„Forsthaus Rampensau“ ist ab 9. Oktober immer freitags um 20:15 Uhr auf JOYN & ATV zu sehen.

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