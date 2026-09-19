E-Mopeds eingebremst: Das Ende der Radweg-Anarchie

„Oktoberrevolution“ bei den E-Mopeds: Sie müssen ab 1. Oktober auf die Straße. Nach der Blinkerpflicht für E-Scooter steht der E-Mobilität also die nächste große Umwälzung bevor. Die damit einhergehende Zulassungspflicht sorgt für Skepsis bei Experten und Politikern, im Sinne der Verkehrssicherheit herrscht aber große Zustimmung.