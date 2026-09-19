Spritpreisbremse könnte ab Oktober stark steigen

Deutliche Erhöhung wahrscheinlich

Durch den jüngsten Anstieg an den Zapfsäulen ist es sehr wahrscheinlich, dass im Oktober mehr zurück an die Autofahrer fließen wird. Wie hoch die Preisbremse konkret sein wird, könnte man nicht sagen, nur so viel, dass eben „die Mehreinnahmen zur Gänze zurückgegeben werden“, betont man beim Finanzministerium. Öamtc-Verkehrsexperte Martin Grasslober hat aus früheren Aussagen des Finanzministers sowie dem aktuellen Spritpreis errechnet, dass bis zu 1,3 Cent je Liter zusätzlich zu den aktuellen 1,9 Cent Spritpreisbremse durchaus gerechtfertigt wären.