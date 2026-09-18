Steuerzahler soll 30.000 € für Sobotka-Foto zahlen

Extrakosten für Transport

Denn bei seiner Porträtierung will Sobotka den dafür vorgesehenen Rahmen von 30.000 Euro voll ausreizen. Und das nicht etwa für ein gemaltes Werk, sondern für ein Foto, aufgenommen von seinem offensichtlichen Lieblingskünstler Erwin Wurm. Auf Nachfrage bestätigt das Parlament, dass es die Verständigung über eine vertragliche Vereinbarung gibt – es geht aber nicht etwa um ein gemaltes Porträt, oder eine Skulptur, sondern eben nur um ein Foto. Offenbar werden dem Steuerzahler Transportkosten und Steuern sogar noch extra verrechnet. Hängen soll das Werk binnen drei Monaten.