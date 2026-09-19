Grüner Strom für Region aus alter Schottergrube

Nach knapp sechs Monaten Bauzeit eröffnet die oberösterreichische oekostrom AG ihre erst erstes PV-Kraftwerk in Kärnten. Auf drei Hektar werden in einer ehemaligen Kiesgrube nun 2,6 MWp sauberer Strom für die Region erzeugt.
1000 Häuser hat der kleine Ort Pribelsdorf in der Gemeinde Eberndorf bei weitem nicht. Und doch, gibt es dort jetzt eine Photovoltaik-Anlage, die eben so viele Haushalte mit Strom versorgen könnte: in der Region, für die Region.
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