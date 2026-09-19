Team Vienna holt in Südkorea 1. Saison-Turniersieg

Österreichs 3x3-Basketballer Nico Kaltenbrunner, Quincy Diggs, Matthias Linortner und Toni Blazan haben in Hongcheon in Südkorea erstmals in dieser Saison auf dem Pro Circuit triumphiert!
Mit einem 21:20-Final-Sieg über Cotai aus Macau sicherte sich das Team Vienna am Samstag nicht nur den Siegerscheck des Challengers, sondern auch das anvisierte Ticket für das Masters in Macau (17./18. Oktober).
„Es fühlt sich an wie ein Befreiungsschlag!“
„Endlich ist das Ding da. Wir haben so lange auf diesen Turniersieg warten müssen. Es fühlt sich an wie ein Befreiungsschlag“, jubelte Kaltenbrunner. Zum MVP in Hongcheon wurde Diggs gewählt.
Die Österreicher können damit voller Selbstvertrauen ins letzte Saisondrittel gehen. Ziel ist es, noch auf den Zug in Richtung World-Tour-Finale aufzuspringen. Nächster Stopp ist das Masters im chinesischen Deqing (26./27. September).
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