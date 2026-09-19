So kam es zu Sobotkas teurem Parlaments-Porträt

Ex-Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) überholt mit seinem teuren Porträt-Foto-Wunsch zeitlich gleich zwei seiner Amtsvorgängerinnen. Wie es zur politischen Usance kam, was dabei gilt – und was nicht.
Binnen der nächsten Monate ist im Parlament gewissermaßen wohl im wahrsten Sinne erneut der Wurm drin: Wie die „Krone“ enthüllte, lässt sich der ehemalige ÖVP-Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka von seinem offensichtlichen Lieblingskünstler Erwin Wurm porträtieren. Am vorletzten Tag seiner Amtszeit hatte Sobotka ja noch zwei Skulpturen Wurms um 271.000 Euro angeschafft.
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