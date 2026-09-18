Warum ist „Gunkl“ frei? Bauer gegen „Promi-Bonus“

Für Bühnenkollegen gab es „keine Anzeichen“

Alfred Dorfer selbst hatte sich ja – wie berichtet – als einer der ersten Kollegen zu dem schockierten Fall auf seiner Instagram-Seite geäußert. Er sei „vollkommen erschüttert“ gewesen, als er „erstmalig die verstörenden Nachrichten“ vernommen habe. Es habe bei TV-Auftritten „weder Anzeichen, Hinweise oder Ähnliches in die kolportierte Richtung gegeben“.