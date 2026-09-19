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Was hilft beim Abnehmen? Spritze, Pille oder Diät?

Leben
19.09.2026 12:08
Die Abnehmspritze ist hoch dosiert und eignet sich bei höherem Übergewicht und Adipositas ...
Die Abnehmspritze ist hoch dosiert und eignet sich bei höherem Übergewicht und Adipositas (Fettleibigkeit). Die Abnehmpille gibt es in niedriger und hoher Dosierung und eignet sich bereits bei leichtem Übergewicht.(Bild: Krone-Collage/Getty Images/Iuliia Burmistrova, Getty Images/Andrey Zhuravlev)
Porträt von Silvia Jelincic
Von Silvia Jelincic

Abnehmen mit Spritze oder Tablette? Oder doch lieber auf die harte Tour mit weniger Essen und mehr Bewegung? Markus Metka, Präsident der Österreichischen Anti-Aging-Gesellschaft, erklärt, welches Mittel für wen infrage kommt.

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Fünf Kilo mehr in nur drei Monaten! Sabine aus Eisenstadt, zweifache Mutter Anfang 40, sitzt verzweifelt in Markus Metkas Ordination. Sie isst wie immer, bewegt sich wie immer und trotzdem ist sie schwerer geworden.

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