Was hilft beim Abnehmen? Spritze, Pille oder Diät?

Die Abnehmspritze ist hoch dosiert und eignet sich bei höherem Übergewicht und Adipositas (Fettleibigkeit). Die Abnehmpille gibt es in niedriger und hoher Dosierung und eignet sich bereits bei leichtem Übergewicht. (Bild: Krone-Collage/Getty Images/Iuliia Burmistrova, Getty Images/Andrey Zhuravlev)