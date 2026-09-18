Automarken verlieren ihre Stammkundschaft

Das bedeutet allerdings nicht, dass Junge automatisch treuere Käufer sind. Sie wissen offenbar ziemlich genau, welche Marken sie attraktiv finden – vergleichen beim tatsächlichen Kauf aber trotzdem. AutoScout24-Chef Nikolaus Menches spricht deshalb von einem Unterschied zwischen Markenbindung und Markentreue: Eine Marke kann bei der Vorauswahl wichtig sein, ohne am Ende tatsächlich gekauft zu werden.