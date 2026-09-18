Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Preis schlägt Prestige

Automarken verlieren ihre Stammkundschaft

Motor
18.09.2026 10:00
Die meisten Kunden wollen sich beim Autokauf neu überzeugen lassen.
Die meisten Kunden wollen sich beim Autokauf neu überzeugen lassen.(Bild: Petro - stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Früher war die automobile Welt vielerorts recht einfach. Wer Volkswagen fuhr, kaufte wieder Volkswagen. In BMW-Familien stand selten plötzlich ein Mercedes vor der Tür, und mancher Autofahrer wechselte seine Marke ungefähr so häufig wie seinen Fußballverein. Diese Art der Treue scheint zu schwinden.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Nur zehn Prozent der österreichischen Autobesitzer wissen laut einer aktuellen AutoScout24-Umfrage bereits heute, dass beim nächsten Autokauf praktisch nur ihre bisherige Marke infrage kommt.

Ein Viertel hat zwar einen bevorzugten Hersteller, sieht sich aber durchaus bei der Konkurrenz um. Die größte Gruppe ist noch pragmatischer: Für 33 Prozent spielt die Marke zwar eine Rolle, sie lassen sich bei einem besseren Preis, attraktiverer Ausstattung oder überzeugenderem Angebot aber umstimmen.

Weitere 18 Prozent richten sich ohnehin primär danach, welches Auto gerade am besten zu ihren Bedürfnissen passt. Für 14 Prozent ist der Name auf dem Blech praktisch bedeutungslos. Damit sind fast zwei Drittel der Befragten zumindest sehr offen für einen Markenwechsel.

Junge mögen Marken – kaufen sie aber nicht zwingen
Besonders interessant ist das Ergebnis bei den unter 30-Jährigen. Ausgerechnet sie zeigen die stärkste Markenaffinität. 47 Prozent der 18- bis 29-Jährigen sind entweder konsequent markentreu oder haben zumindest einen klar bevorzugten Hersteller. Bei den 30- bis 49-Jährigen sind es nur 30 Prozent, bei den 50- bis 69-Jährigen 36 Prozent.

Das bedeutet allerdings nicht, dass Junge automatisch treuere Käufer sind. Sie wissen offenbar ziemlich genau, welche Marken sie attraktiv finden – vergleichen beim tatsächlichen Kauf aber trotzdem. AutoScout24-Chef Nikolaus Menches spricht deshalb von einem Unterschied zwischen Markenbindung und Markentreue: Eine Marke kann bei der Vorauswahl wichtig sein, ohne am Ende tatsächlich gekauft zu werden.

Gerade angesichts der enorm gewachsenen Auswahl ergibt das Sinn. Käufer vergleichen heute nicht mehr nur Golf mit Astra und Focus. Zu europäischen, japanischen und koreanischen Herstellern kommen immer mehr chinesische Marken. Elektroantrieb bringt zusätzliche Modelle und Hersteller in den Markt, die vor wenigen Jahren kaum jemand kannte.

Wer beim Wunschmodell plötzlich 5000 Euro mehr bezahlen soll als bei einem ähnlich ausgestatteten Konkurrenten, überdenkt alte Loyalitäten offenbar schneller.

In Wien zählt besonders stark das Angebot
Regional gibt es auffällige Unterschiede. In Wien sehen 46 Prozent die Marke lediglich als einen Faktor unter mehreren. Nur sieben Prozent bleiben ihrem bisherigen Hersteller kompromisslos treu. 

Im gesamten Osten Österreichs liegt dieser Wert sogar bei nur sechs Prozent. Deutlich traditioneller ist der Westen: Dort wollen 15 Prozent definitiv wieder bei ihrer bisherigen Marke kaufen.

Auch zwischen Männern und Frauen sind die Unterschiede kleiner, als manches Markenmarketing vielleicht vermuten lässt. Jeweils zehn Prozent bleiben ihrem Hersteller strikt treu. Männer nennen mit 28 Prozent allerdings etwas häufiger eine bevorzugte Marke als Frauen mit 23 Prozent.

Schlechte Nachricht für Hersteller – gute für Käufer
Für Autobauer sind solche Zahlen durchaus unangenehm. Über Jahrzehnte war ein zufriedener Kunde besonders wertvoll, weil er nicht nur ein Auto kaufte, sondern im Idealfall das nächste gleich mit. Diese Selbstverständlichkeit funktioniert offenbar immer schlechter.

Das Markenlogo öffnet weiterhin die Tür. Den Kaufvertrag unterschreibt der Kunde aber zunehmend erst dann, wenn Preis, Ausstattung, Lieferbarkeit und Gesamtpaket stimmen. Gerade neue Hersteller haben dadurch eine Chance. Wer ein überzeugendes Auto deutlich günstiger anbietet, muss heute offenbar weniger jahrzehntelang gewachsene Markentreue überwinden als früher.

Für Käufer ist das durchaus positiv. Denn wenn nur noch jeder Zehnte sagt „Es muss wieder diese Marke sein“, müssen sich Hersteller bei den übrigen neun jedes Mal neu beweisen. Genau so funktioniert Wettbewerb.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Motor
18.09.2026 10:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Es ist aber kein Golf
VW bringt stärksten GTI – und das mit Heckantrieb!
Was kann er wirklich?
VW ID. Polo: Mit Vollstrom zurück in die Zukunft
Krone Plus Logo
„Quantenspring“
Dacia Spring: Der neue ist ein richtiges Auto!
Luxus ist nicht alles
Chery Tiggo 9: Kampfpreis, Top-Antrieb, und doch …
In China wurde ein berühmter Fake-Stunt nun Realität.
Wie Mercedes, nur echt
China-Autohersteller zieht Tunnel-Looping durch!
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Geständnis: TV-Star soll Kind missbraucht haben
370.720 mal gelesen
Günther Paal
Österreich
Ihm Kind „verkauft“, dann erpresst: Arge Details
147.103 mal gelesen
In einer Selbstanzeige und einem Video gestand Kabarettist Günther Paal sexuelle  Handlungen an ...
Gericht
Missbrauch: „Gunkl“ zahlte 150.000 € Schweigegeld
124.147 mal gelesen
Günther Paal wird wegen mutmaßlichen Kindesmissbrauchs angeklagt. Eine Frau und deren Mutter ...
Wirtschaft
Diesel in Österreich so teuer wie noch nie!
1864 mal kommentiert
Der Dieselpreis ist im September auf ein Allzeithoch gestiegen.
Niederösterreich
Schülerin lässt Kopftuch auf: Jetzt erste Anzeige
1371 mal kommentiert
„Das Kopftuchverbot für bis 14-Jährige ist umzusetzen“, heißt es.
Österreich
Ihm Kind „verkauft“, dann erpresst: Arge Details
1306 mal kommentiert
In einer Selbstanzeige und einem Video gestand Kabarettist Günther Paal sexuelle  Handlungen an ...
Mehr Motor
Preis schlägt Prestige
Automarken verlieren ihre Stammkundschaft
WG nach geplatzter Ehe
Honda und Nissan bauen nun doch gemeinsam Autos
Es ist aber kein Golf
VW bringt stärksten GTI – und das mit Heckantrieb!
Niagara gefällt
Renault bringt coolen Pick-up – mit einem Haken
Nach E-xzessen
Mercedes-AMG bringt V8-CLE nur für Petrolheads

Produkt Vergleiche

Autobatterie Vergleich
Zum Vergleich
autobatterie
Winterreifen Vergleich
Zum Vergleich
winterreifen
Wagenheber Vergleich
Zum Vergleich
wagenheber
Elektroroller Vergleich
Zum Vergleich
elektroroller
Ganzjahresreifen Vergleich
Zum Vergleich
ganzjahresreifen
Motorradhelm Vergleich
Zum Vergleich
motorradhelm
Schneeketten Vergleich
Zum Vergleich
schneeketten
Drehmomentschlüssel Vergleich
Zum Vergleich
drehmomentschluessel
Autokredit Vergleich
Zum Vergleich
autokredit
Kompressor Vergleich
Zum Vergleich
kompressor
Alle Produkte ansehen
KMM
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf