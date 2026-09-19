Swift-Terrorist Beran A. gegen US-Gigant Disney

Persönlichkeitsrechte verletzt

Was steckt dahinter? Es geht um die sechsteilige Dokuserie „The End of an Era“ auf Disney +, wo hinter die Kulissen der Eras-Tournee des US-Superstars geblickt wird, veröffentlicht Ende 2025. Darin wird auch über die geplanten Konzerte in Wien berichtet und die terrorbedingte Absage dieser. „Darin waren Ausschnitte von Medienberichten eingeblendet, die das Haus der Familie von Beran A. zeigen samt Straßenschild“, erklärt Ulrike Zeller von der Wiener Kanzlei Suppan und Partner und ergänzt: „da gibt es klare Grenzen“. Gemeint sind Persönlichkeitsrechte, die dadurch verletzt wurden.