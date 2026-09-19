Länder wollen mehr von Pflegebedürftigen kassieren

Um ihre Pflegeeinrichtungen zu finanzieren, wollen die Bundesländer nicht nur die laufende Pension der Betreuten kassieren, sondern auch den 13. und 14. Monatsbezug. Seniorenvertreter sind klar dagegen. Zudem gibt es große Unterschiede je nach Wohnort beim Beitrag der Pflegebedürftigen.
Menschen, die Pflege brauchen, zahlen für ihre Betreuung in Heimen oder durch mobile Helferinnen den Großteil der Kosten selbst. Zuständig sind dafür die Bundesländer, und sie kassieren dafür meistens den überwiegenden Teil der Pension sowie von weiteren Einkünften der Betroffenen.
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