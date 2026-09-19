Wacker nach 2:2 gegen Sturm II drei Spiele sieglos

Wacker Innsbruck ist in der 2. Liga mittlerweile drei Spiele sieglos! Der fünftplatzierte Aufsteiger musste sich am Samstag in der 7. Runde bei der zweiten Mannschaft von Sturm Graz im Solarstadion Gleisdorf trotz einer 2:0-Führung mit einem 2:2 begnügen ...