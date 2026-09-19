Austria Salzburg geht mit Niederlage in die Pause

„Wir waren einfach am letzten Zacken. Richtig am Limit. Das zweite Gegentor ärgert uns natürlich, weil es mindestens ein ganzer Meter Abseits war. Manchem Spieler wird die Pause jetzt gut tun“, sagte Sportdirektor Roland Kirchler kurz nach der Partie der „Krone“. „Uns fehlen einfach die Spieler, mit denen wir uns im Sommer noch auszeichnen konnten. Die Verluste waren für uns am Ende einfach nicht mehr zu kompensieren“, fügte der Tiroler hinzu.