Austria Salzburg geht mit Niederlage in die Pause

Austria Salzburg musste sich am Samstag Voitsberg geschlagen geben. Die verletzungsgeplagten Violetten gehen mit vier sieglosen Pflichtspielen in Folge in die Länderspielpause. Sportboss Kirchler ärgerte sich auch über einen nichtgeahndeten Abseitstreffer.
Der letzte Erfolg der Salzburger Austria in einem Pflichtspiel liegt schon einen Monat zurück. Die von zahlreichen Ausfällen geplagten Violetten mussten sich am Samstag auch dem Voitsberg geschlagen geben. Der Treffer von Tamar Crnkic reichte dem Traditionsklub am Ende nicht. Für die Steirer traf Fabian Schubert doppelt und führte die Hausherren schlussendlich zum knappen 2:1-Erfolg. Bitter: Der zweite Treffer entstand aus einer Abseitsposition heraus.
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Aufgrund der vielen verletzten Spieler sind die Austrianer über die gut dreiwöchige Pause mehr als froh. Danach soll sich das Lazarett etwas lichten. Immerhin feierte Marco Rottensteiner nach seiner Verletzung sein Saisondebüt. Lukas Schweighofer stand nach seiner verletzungsbedingten Pause erstmals in der Startelf.
Das zweite Gegentor ärgert uns natürlich, weil es mindestens ein ganzer Meter Abseits war.
Roland KIRCHLER, Sportdirektor Austria Salzburg
„Wir waren einfach am letzten Zacken. Richtig am Limit. Das zweite Gegentor ärgert uns natürlich, weil es mindestens ein ganzer Meter Abseits war. Manchem Spieler wird die Pause jetzt gut tun“, sagte Sportdirektor Roland Kirchler kurz nach der Partie der „Krone“. „Uns fehlen einfach die Spieler, mit denen wir uns im Sommer noch auszeichnen konnten. Die Verluste waren für uns am Ende einfach nicht mehr zu kompensieren“, fügte der Tiroler hinzu.
Nach Länderspielpause gegen FAC
Weiter geht es für die Violetten in der zweiten Liga erst am 10. Oktober. Dann gastiert der Floridsdorfer AC in Maxglan.
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