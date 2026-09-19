Red Bull Salzburg kommt bei LASK nur zu Remis

Für Red Bull Salzburgs Frauen war es das fünfte Spiel in Folge ohne Sieg und der erste Punkt seit den beiden Auftakterfolgen. Gegen den LASK kamen Laura Spinn und Co. nicht über ein 0:0 hinaus.
Es läuft weiter nicht perfekt bei den Frauen von Red Bull Salzburg. In der Bundesliga laufen die Bullen seit mittlerweile fünf Spielen einem Sieg hinterher. Denn auch beim Gastspiel gegen den LASK kam das Team von Trainer Dusan Pavlovic nicht über ein 0:0 hinaus.
Dieser zeigte sich dennoch zufrieden: „Hätten wir gewonnen, wäre es auch verdient gewesen. Wir hatten zwei, drei gute Chancen, die wir nicht genutzt haben – aber mit der Leistung bin ich zufrieden.“ Er sieht das Glas halb voll. Denn der Coach sprach von einem „gewonnenen Punkt“.
FC Red Bull Salzburg (4-2-3-1): Guha; L. Spinn, Hamzic, Schirmbrand, Illinger; Akrap, Plattner; Gierzinger, Grünwald (46. Schwarz), Triendl (77. Pamminger); Kobler (46. Wienerroither).
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