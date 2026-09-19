„Mecklenburg-Vorpommern wird wieder aufblühen, wenn bezahlbares, zuverlässiges Nord-Stream-Gas durch gemeinsame Arbeit mit der AfD zurückkehrt“, meinte Dmitrijew, der auch der Chefunterhändler des russischen Präsidenten Wladimir Putin bei den Gesprächen mit den USA über ein Ende des Kriegs in der Ukraine ist. Die russische Regierung hatte immer wieder angeboten, bei einer möglichen Aufhebung von Sanktionen preiswertes Gas nach Deutschland durch die Ostseepipeline zu pumpen. Nach den Sprengungen an den Pipelines Nord Stream 1 und 2 gibt es derzeit nur noch einen intakten, nicht genutzten Strang von ursprünglich vier Leitungen.