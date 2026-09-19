Lockruf aus Salzburg? Für den Jungstar kein Thema!

Ein Schlager jagt den nächsten! Nach den Spielen gegen LASK und Stade Rennes wartet Sonntag das Duell in Salzburg. Sturm reist mit breiter Brust in die Mozartstadt, die starken Leistungen haben Auftrieb gegeben. Jakob Peter Hödl will eine Traum-Woche mit einem guten Auftritt gegen die Bullen krönen.
Auch wenn alle von „JP“ Hödls Leistung gegen Rennes schwärmten, der 19-Jährige selbst ging mit sich härter ins Gericht. „Schön, wenn alle schwärmen. Aber es war kein Tor und kein Assist von mir dabei. Es war eine gute Leistung des gesamten Teams. Mir war es einfach nur wichtig, wieder zu zeigen, dass ich offensiv meine Akzente setzen kann. Ich glaube, das habe ich gemacht. Am liebsten hätte ich das noch mit einem Tor oder Assist bestätigt.“ Gegen Rennes kam der Steirer im zentralen Mittelfeld zum Einsatz statt auf der Außenbahn. Da geht „JP“ immer das Herz auf.
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