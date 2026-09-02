Chery Tiggo 9: Kampfpreis, Top-Antrieb, und doch …

Auf dem Papier ist das schwer zu schlagen. Und es wird nicht lange dauern, bis man sich in den Kommentaren unter dieser Story über die ach so teuren europäischen Hersteller auslässt. Jedem Einzelnen sei gesagt: Fahrt mal eine Woche mit so einem chinesischen Auto, dann reden wir weiter. Und wenn ihr dann von einem Chinesen schwärmt – wunderbar! Ich will niemandem ein Auto aus dem Reich der Mitte ausreden. Aber man muss schon wissen, wovon man spricht.