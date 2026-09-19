Peter Androsch: 672 Laden für Himmelsmusik

Androsch ist derzeit auch mit einer Klang- und Rauminstallation im Wiener Haus der Musik vertreten. Sein „Polyphon Harmonia Mundi“ ist ein akustischer Wunderkasten und zugleich ein Meisterstück der Möbelbaukunst. Jede der 672 Schubladen beherbergt einen eigenen Klang. Insgesamt wird, frei nach Johannes Keplers „Harmonices Mundi“, die himmlische Harmonie erfahrbar gemacht.