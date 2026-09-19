Furioser Derby-Kantersieg für FC Pinzgau-Damen

Bürmoos-Coach mit klaren Worten nach Derby-Abfuhr

„Die Abwehr stand gut und in der Offensive haben wir die Chancen genutzt“, sagte die Trainerin. Andreas Strasser war indes enttäuscht. „Sie waren uns in allen Belangen überlegen. Die Niederlage geht so absolut in Ordnung“, haderte der Bürmoos-Coach, der auch nach vier absolvierten Partien in der zweiten Frauen-Bundesliga noch auf einen Sieg wartet.