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Stürmerin in Torlaune

Furioser Derby-Kantersieg für FC Pinzgau-Damen

Salzburg: Sport-Nachrichten
19.09.2026 17:57
(Bild: Adin Hasanovic)
Porträt von Mathias Funk
Von Mathias Funk

Das ging den Zweitliga-Kickerinnen der SPG Geretsberg/Bürmoos viel zu schnell. Im Auswärtsderby beim FC Pinzgau unterlagen die Flachgauerinnen in Saalfelden mit 0:5. 

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Eine klare Angelegenheit war das Derby in der zweiten Frauen-Bundesliga. Die Damen des FC Pinzgau schlugen die SPG Geretsberg/Bürmoos fulminant mit 5:0. Die Mannschaft von Trainerin Sierra Cristiano feierte damit ihren zweiten Ligasieg in Folge. In Torlaune? Mollie Marie Baker! Die Amerikanerin steuerte zum Kantersieg am Steinernen Meer gleich vier Treffer bei.

Zitat Icon

Sie waren uns in allen Belangen überlegen. Die Niederlage geht so absolut in Ordnung.

Andreas STRASSER, Cheftrainer SPG Geretsberg/Bürmoos

Bild: SV Bürmoos

Bürmoos-Coach mit klaren Worten nach Derby-Abfuhr
„Die Abwehr stand gut und in der Offensive haben wir die Chancen genutzt“, sagte die Trainerin. Andreas Strasser war indes enttäuscht. „Sie waren uns in allen Belangen überlegen. Die Niederlage geht so absolut in Ordnung“, haderte der Bürmoos-Coach, der auch nach vier absolvierten Partien in der zweiten Frauen-Bundesliga noch auf einen Sieg wartet. 

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Leichter wird es für die Strasser-Truppe kommende Woche nicht. Dann gastiert mit Krottendorf der Tabellenführer in Bürmoos. 

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