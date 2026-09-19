Jetzt wird es nachts wieder richtig frisch

Der Samstag klingt in Österreich überwiegend ruhig und trocken aus. Auch in der Nacht bleibt es meist klar. Dabei wird es allerdings teilweise ziemlich frisch mit maximal zehn Grad.
Am Samstagabend zeigt sich vielerorts noch die Sonne lediglich ein paar Wolken können durchziehen. Auch Schauer sind kaum ein Thema. Damit steht einem längeren Abend im Freien wettertechnisch in den meisten Regionen nichts im Weg.
Wenige Wolken in der Nacht
In der Nacht bleibt es überwiegend gering bewölkt oder klar. Stellenweise können sich allerdings Nebelfelder bilden. Besonders in Tälern und Becken wird es dabei zunehmend frisch.
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Jacke einpacken
Die Temperaturen sinken in der Nacht verbreitet deutlich ab und liegen zwischen sechs und zehn Grad. Wer am Abend länger draußen bleibt, sollte daher trotz des spätsommerlichen Wetters eine Jacke einpacken.
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