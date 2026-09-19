Nach Rücktritt: Lisa Eder gewinnt beim Comeback

In ihrem ersten Wettkampf seit Ende März ließ Österreichs beste Adlerin der vergangenen Saison mit 288,7 Punkten klar die beiden Sloweninnen Nika Vodan (264,3) und Nika Prevc (250,9) hinter sich. Bei den Männern gab es dank Clemens Aigner ebenfalls einen Heimsieg.