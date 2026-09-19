Nach Rücktritt: Lisa Eder gewinnt beim Comeback

Skispringerin Lisa Eder hat sich nach dem Rücktritt vom Rücktritt am Samstag beim Heim-Continental-Cup ins Stams mit einem Sieg zurückgemeldet.
In ihrem ersten Wettkampf seit Ende März ließ Österreichs beste Adlerin der vergangenen Saison mit 288,7 Punkten klar die beiden Sloweninnen Nika Vodan (264,3) und Nika Prevc (250,9) hinter sich. Bei den Männern gab es dank Clemens Aigner ebenfalls einen Heimsieg.
Aigner gewann vor dem Schweizer Gregor Deschwanden und seinem Landsmann Lukas Haage. Für die größte Weite des Tages sorgte Domen Prevc (17.). Der slowenische Gesamtsieger des vergangenen Winters stellte im zweiten Durchgang mit 121,5 Metern einen neuen Schanzenrekord auf.
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