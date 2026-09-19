Ex-FPÖ-Chef Hofer setzt auf Atomkraft im Container

Ein Kraftwerk im Containerformat, das ohne Flusswasser auskommt, unterkritisch arbeitet und mit Thorium statt Uran Energie erzeugen soll: Was nach Science-Fiction klingt, wird in Graz zur ernsthaften technologischen Perspektive. Hinter dem Projekt steht Florian Wagner, Gründer und CEO des Energietechnologie-Unternehmens „Emerald Horizon“, das auch CERN-Quellen anzuzapfen vermag.