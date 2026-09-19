Der neue Mazda CX-5 ist mutig. Oder riskant.

Never change a running system. Bei Mazda kennt man den Spruch wahrscheinlich – und hat sich gedacht: Ach was, probieren wir’s trotzdem. Der neue CX-5 ist ein mutiger Schritt. Oder ein riskanter. Je nachdem, wie man’s sieht. An welcher Stelle er mehr Fortschritt gebraucht hätte und was so riskant ist, erfahren Sie hier im Podcast.