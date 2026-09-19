Schöpf und Spielberger pfeilschnell mit „Lotus“

Die anstehende WM-Saison wirft ihre Schatten voraus und große Teile Ski-Weltelite bereiten sich aktuell in der südlichen Hemisphäre vor. Auch die ÖSV-Speeddamen nutzen die perfekten Bedingungen im chilenischen La Parva, um beste Voraussetzungen für den Winter zu schaffen. Der für zwei Damen eine wesentliche Neuerung bringt.
„Ich bin jetzt zum vierten Mal in Südamerika zur Saisonvorbereitung, aber so viel Schnee habe ich hier noch nie erlebt“, zeigt sich Emily von den Bedingungen im chilenischen Valle Nevado begeistert. „Es ist wirklich richtig cool.“ Perfekte Bedingungen, um sich auf die WM-Saison vorzubereiten. In der die 26-jährige dank Rang drei in der Europacup-Disziplinenwertung 2025/26 Fixstarterin im Super-G-Weltcup ist.
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