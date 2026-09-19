Meta sperrt Bürgermeister: Warum EU gefordert ist

War es schlicht ein Irrtum einer KI-Anwendung? Oder hat es doch mit einem Posting über die rechte deutsche AfD und US-Präsident Donald Trump zu tun? Darüber kann nur gemutmaßt werden. Fakt ist: Am Dienstag der Vorwoche wurden plötzlich die Facebook- und Instagram-Konten des Tieschener Bürgermeisters Martin Weber (SPÖ) gesperrt, auch WhatsApp ging nicht mehr. Alle Plattformen gehören zum Meta-Konzern von Mark Zuckerberg. Auf eine breite mediale Berichterstattung folgte die Kehrtwende: Seit Mittwoch kann der Kommunalpolitiker Weber wieder alle Kanäle nutzen.