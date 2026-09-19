Sparkurs macht Fußball-Verband zum „Wanderzirkurs“

Der Kärntner Fußballverband (KFV) zog um, reduzierte Kosten, aber auch Arbeitsflächen. Jetzt schaut ein monatliches Plus heraus, dafür müssen aber weitere Wege zurückgelegt werden. KFV-Präsident Martin Mutz erklärt auch seine Vision für die gepachtete Anlage in Ebenthal. . .
Eingelebt hat sich der Kärntner Fußballverband. Der größte Sportfachverband des Bundeslandes zog kürzlich aus der eigenen, mondänen Geschäftsstelle aus der Innenstadt in die Inglitschstraße im Osten Klagenfurts – wo man nun ein Büro mietet.
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