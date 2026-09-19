Austria hält mit Heimsieg Anschluss an Liga-Spitze

Frauen-Meister Austria Wien bleibt in der Bundesliga auf Tuchfühlung mit der Spitze!
Der Titelverteidiger setzte sich am Samstag zu Hause gegen die SPG Kleinmünchen/Blau-Weiß Linz mit 2:0 durch.
Die Tore erzielten Modesta Uka (15.) und Carina Wenninger (78.).
Vorerst auf Rang drei
Die Champions-League-Starterinnen liegen bei einem Spiel weniger sechs Punkte hinter Leader Sturm Graz auf Rang drei.
Der LASK und Red Bull Salzburg warten nach einem 0:0 weiter seit Anfang August auf einen Sieg.
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