HANDBALL LIVE: BT Füchse empfangen den UHK Krems

Der dritte Spieltag im Grunddurchgang der HLA Meisterliga ist bereits richtungsweisend für die BT Füchse und den UHK Krems. Während die Steirer zumindest das erste Heimspiel der Saison gegen Hard gewinnen konnte, wartet der Meister von 2025 noch auf die ersten Punkte. Im Video-Stream sehen Sie unser Top-Spiel der Woche – kommentiert wird die Begegnung von Martin Grasl und Co-Kommentator Peter Schildhammer.