LIVE ab 17 Uhr: Ländle-Derby Lustenau gegen Altach

Die Altacher sind nach sechs Partien mit nur drei Punkten Letzter, könnten mit einem Sieg die „Rote Laterne“ fix abgeben und das eventuell an die Lustenauer, die als Neunter zwei Zähler mehr haben. Beide Teams verloren zuletzt 1:2. „Faktum ist, dass wir zu wenig Punkte haben, deshalb wollen wir so schnell wie möglich anschreiben und alles in eine positive Richtung drehen“, sagte Zaric. Überbewerten wolle er den Ausgang aber nicht. „Es ist klar, dass die Meisterschaft in beide Richtungen am Samstag nicht entschieden wird.“ Auch Mader sah es als zu früh, um aus der Tabelle etwas abzulesen. „Die Tabelle ändert sich wöchentlich, wir werden nicht den Fehler machen und Altach so bewerten, wie ihr Tabellenplatz ist.“