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Gegner sind uneins

Streit um Volksbefragung zur Hochspannungsleitung

Kärnten
14.09.2026 05:00
Der Kampf gegen die geplante Leitung entzweit derzeit auch die Gegner.
Der Kampf gegen die geplante Leitung entzweit derzeit auch die Gegner.(Bild: Jürgen Fuchs)
Porträt von Felix Justich
Von Felix Justich

Der Sachsenburger Bürgermeister Wilfried Pichler will eine Volksbefragung zur 380-kV-Leitung jetzt alleine durchziehen, bezieht sich auch auf eine Stellungnahme der Abteilung 8 des Landes. Andere 380-kV-Gegner winken allerdings ab.

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Während der Übertragungsnetzbetreiber Austrian Power Grid (APG) in den kommenden Wochen die geplanten Maststandorte für die 380-kV-Leitung zwischen Obersielach und Lienz präsentieren wird, herrscht im Lager der Gegner derzeit Unruhe.

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