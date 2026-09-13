0:19-Abfuhr! „Wir können nicht mehr tiefer sinken“

Unterhaus-Prügelknabe ATSV Stadl-Paura, der schon in der Vergangenheit für viele Schlagzeilen gesorgt hatte, kassierte am Samstag eine historische Abfuhr. Die Konsequenz nach dem 0:19: Der Trainer trat zurück und der Obmann stellte die Sinnfrage.
Kurz nach der Pause keimte mit dem Anschlusstreffer zum 1:4 noch einmal kurz Hoffnung auf – am Ende setzte es für Bad Kreuzen in Pabneukirchen ein 1:8-Pleite. Heftig wurde auch die Abfuhren für Gschwandt 1b in der 2. Süd (0:6 gegen Neukirchen) oder SC St. Valentin (3:8 in Adlwang).
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