0:19-Abfuhr! „Wir können nicht mehr tiefer sinken“

Kurz nach der Pause keimte mit dem Anschlusstreffer zum 1:4 noch einmal kurz Hoffnung auf – am Ende setzte es für Bad Kreuzen in Pabneukirchen ein 1:8-Pleite. Heftig wurde auch die Abfuhren für Gschwandt 1b in der 2. Süd (0:6 gegen Neukirchen) oder SC St. Valentin (3:8 in Adlwang).